Previsão do tempo Curitiba tem céu carrancudo e mais chuva pela frente!

A terça-feira (17) vai ser de tempo nublado com muitas nuvens em Curitiba e no Litoral do Paraná. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, não se descarta garoa em alguns momentos do dia.

De acordo com o Simepar, o tempo na região de Curitiba vai ficar parecido comparado a segunda-feira (16). Com muitas nuvens no leste do Paraná, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral. Em virtude do ingresso de umidade do oceano, pode garoar por alguns momentos, com temperaturas novamente variando pouco.

“Entre os Campos Gerais e o leste, a presença de muitas nuvens, com registros de chuviscos ocasionais entre a Serra do Mar e as praias. No sul do estado, as temperaturas estão em torno dos 8 ºC e em Curitiba pela manhã”, disse o meteorologista Paulo Barbieri.

Em Curitiba, o tempo chega a esquentar um pouco no período da tarde. A máxima chega a 17°C, uma média do que vai ser toda a semana.

E o sol?

O sol que foi companheiro das últimas semanas, vai dar uma boa sumida nos próximos dias. De acordo com o Simepar, no sábado (21) tem chance de aparecer de maneira tímida em alguns momentos.

