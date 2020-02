O fim de semana em Curitiba e no litoral do Paraná vai ter poucas mudanças em relação o que tivemos durante a semana. Tempo nublado com alguns momentos de sol e chuva, ou seja, bem curitibano.

Na capital, dá para programar passeios no parque, especialmente no período da tarde. No sábado, a máxima deve bater próximo aos 29 graus. A hora perfeita para curtir com a família vai ser ali perto das 16 horas.

No domingo, a temperatura vai estar um pouquinho mais quente e o churrasco pode ser programado. Vale lembrar, que devido a máxima que pode chegar aos 30 graus, uma chuva não pode ser descartada. Não se esqueça de fechar as janelas e recolher a roupa do varal!

Litoral

Vai dar praia para quem quiser curtir as areias paranaenses, mas cuidado com o mormaço. No sábado, Guaratuba deve ter uma sensação térmica de 32 graus e com mínima de 24. No domingo, Antonina e Morretes podem ultrapassar 36 graus – hidratação e um banho de rio irão ajudar a refrescar um pouco o calor.

Interior – O sol vai dominar grande parte do interior do Paraná. Em Guarapuava, na região centro-sul do estado, no sábado e domingo, a máxima chega a 27 graus. No período noturno, vale um passeio na Lagoa das Lágrimas, um dos pontos tradicionais da cidade.