O tradicional presépio do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba, já está montado desde domingo (1.°). O diferencial do presépio da igreja no bairro Alto da Glória, em frente ao Estádio Couto Pereira, é o tamanho natural das peças que representam o nascimento de Jesus.

As peças foram feitas por integrantes da Comunidade Terapêutica do santuário que fica em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. Atualmente, a comunidade atende 30 dependentes químicos. A expectativa é aumentar o atendimento para 45 pessoas em 2020.

Leia + Natal com carrossel marca a revitalização do Passeio Público

No Natal deste ano, o presépio do Perpétuo Socorro tem outro atrativo. Uma das 25 árvores natalinas instaladas pela prefeitura de Curitiba está justamente na igreja. A árvore é do mesmo tamanho das que estão em cartões postais curitibanos, como o Jardim Botânico, o Passeio Público e o Parque Barigui: 6,5 metros.

Foto: André Rodrigues / Tribuna do Paraná

Tanto o presépio quanto a árvore ficam no Santuário do Perpétuo Socorro até o dia 6 de janeiro.

Corrida

No dia 15 de dezembro, o santuário promove a 1ª Corrida e Caminhada do Perpétuo Socorro. A renda da inscrição será revertida em melhorias e ampliação na sede da comunidade terapêutica em Quatro Barras.

A prova será no entorno da igreja com percursos de 5 km e 10 km para corrida, além de 3 km para caminhada. As inscrições são no site do santuário.