Prefeitura vai reformar estação do Estribo Ahú; moradores reclamaram na Tribuna

A Prefeitura de Curitiba começou nesta semana os trabalhos de recuperação do pórtico do Estribo Ahú, que fica na passagem de nível sobre a via férrea na ligação da Avenida Anita Garibaldi com a Rua Flávio Dalegrave, no Boa Vista. A histórica estação ferroviária está caindo aos pedaços e a Tribuna do Paraná deu voz aos moradores, que reclamaram da situação do pórtico, em agosto de 2022.

Finalmente a prefeitura vai realizar a reforma. As melhorias vão atender a um pedido antigo da comunidade que vive na região e garantem o deslocamento dos estudantes do Colégio Estadual Ângelo Gusso, que usam a estrutura como caminho de passagem. A previsão da obra, segundo a prefeitura, é de 60 dias.

Os projetos executivos das partes estrutural e de acessibilidade para o pórtico foram elaborados pelo Ippuc, sendo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) encarregada das intervenções de desmonte da estrutura antiga e implantação da nova. As intervenções contam com a anuência da concessionária Rumo, responsável pela faixa de domínio da ferrovia onde está o pórtico.

A nova estrutura com corrimão em duas alturas, guarda-corpo com gradil e piso tátil. A escadaria existente será renovada e os quatro pilares que sustentam a cobertura terão substituídas as estruturas de madeira por concreto.

