Prefeitura promete revitalização de 400 km ciclovias em Curitiba

Quatro trechos que somam 3,2 km de ciclovias no bairro Rebouças, na região do Vale do Pinhão, serão revitalizados. A autorização para a abertura da licitação foi assinada nesta sexta-feira (24), durante a Smart City Expo Curitiba 2023. A prefeitura afirma que pretende revitalizar 400 km de ciclovias até o fim da gestão.

O investimento é de R$ 1,9 milhão, sendo R$ 1,2 milhão da Secretaria de Estado das Cidades, que tem no comando o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Os outros R$ 657 mil serão viabilizados pelos cofres municipais. A partir de projetos elaborados pela Superintendência de Trânsito, as obras serão licitadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

“As ciclovias nesta região são importantes para que a gurizada chegue ao Vale do Pinhão, vá ao campus da Fiep, ao Teatro do Paiol e se ligue à rede que hoje tem 200 km de ciclovias, mas será dobrada para 400 km até o fim do ano que vem, incluindo também ciclofaixas e outras vias para bicicletas”, disse Greca.

São quatro trechos: na Rua Conselheiro Laurindo entre Rua Dario Lopes dos Santos e Rua Almirante Gonçalves, na Rua João Negrão entre Rua Almirante Gonçalves e Rua Jóquei Clube, na Rua Francisco Nunes entre Rua João Parolin e Rua Aluízio Finzetto, e na Rua Aluízio Finzetto entre Rua João Parolin e Av. Marechal Floriano Peixoto

Serão recuperadas as estruturas cicloviárias nas ruas Conselheiro Laurindo (entre Dario Lopes dos Santos e Almirante Gonçalves); Rua João Negrão (entre Almirante Gonçalves e Rua Jóquei Clube); Cyro Vellozo (entre Rua Jóquei Clube e Professora Regina Casagrande Marinoni); Francisco Nunes (entre João Parolin e Aluizio Finzetto) e Aluizio Finzetto (entre Rua João Parolin e Avenida Marechal Floriano Peixoto).

Atualmente, a malha cicloviária de Curitiba chega aos 261,9 km.

