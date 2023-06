Óleo de soja é sempre um vilão nas compras, não é? Utilizado em várias receitas e preparos, o óleo a base de soja representa uma fatia grande no orçamento de muitas as famílias. Vamos conferir onde que este produto está mais em conta em Curitiba?

Pensando em te ajudar a economizar, a Tribuna fez um levantamento para que você confira onde que o produto está com o preço mais barato nas últimas horas. Pesquisamos duas marcas para que você possa escolher entre elas.

Os preços do óleo de soja variam bastante em Curitiba e se você for comprar fique atento às condições do produto, como validade, embalagem, etc. Na pesquisa abaixo, o preço do óleo de soja em Curitiba.

Se você não conseguir ver a imagem abaixo, acesse a lista da economia aqui.

Preço do Óleo de soja Liza

Preço do Óleo de soja Coamo

Se você não conseguir ver a imagem abaixo, acesse a lista da economia aqui.

