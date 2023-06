Fim de semana chegou e está na hora de fazer aquele churrasco com a família e amigos. Mas onde encontrar carne boa a barata para este momento tão esperado? O preço do Contra file é uma variante que favorece o uso deste corte nos churrascos de fim de semana. A Tribuna hoje quer te ajudar a encontrar onde tem contra filé barato em Curitiba. Confira o levantamento que fizemos com os preços mais em conta da última hora.

Os preços variam bastante em Curitiba e se você for comprar fique atento à qualidade da carne, bem como a procedência do local. A pesquisa tem contra-file em vários pontos da cidade. É só dar asas para a imaginação e curtir um bom churrasco.

Preço do contra filé em Curitiba

Caso você não consiga visualizar o quadro abaixo, acesse por aqui!

Preço da picanha em Curitiba

Caso você não consiga visualizar o quadro abaixo, acesse por este link.

Não quer Picanha? Veja o preço da Alcatra