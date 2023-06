Quem curte uma economia já conhece o aplicativo Menor Preço, do governo do Paraná. Lá é possível conferir o preço mais baixo dos combustíveis (gasolina, gasolina aditivada, etanol e diesel) vendidos em Curitiba. Com a alta prevista por causa das mudanças na alíquota do ICMS, nós te ajudamos a economizar pesquisando na plataforma.

Basta escolher o combustível e conferir o menor preço da gasolina em Curitiba, ou de outros combustíveis citados acima. O aplicativo baseia-se naqueles consumidores que colocam o CPF na nota, gerando assim uma base em tempo real dos valores comercializados na cidade.

Em maio, houve uma redução no preço que se mantém, pelo menos até a manhã desta quinta-feira (1º) em grande parte dos postos conferidos pela reportagem da Tribuna.

Caso você não consiga visualizar o quadro abaixo, acesse por este link.

O que é o ICMS?

O ICMS, que está mudando o preço dos combustíveis, é o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, que incide sobre o as operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

