Pré-vestibular gratuito abre nova turma em Curitiba; inscrições no fim

O Aprova, curso pré-vestibular gratuito, abriu uma nova turma em Curitiba, na PUCPR do Prado Velho. O início das aulas está previsto para a próxima segunda-feira (28), mas o curso ainda tem vagas para quem quiser se inscrever. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no período noturno, com duração de seis meses.

O pré-vestibular é desenvolvido pela instituição Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional). O Aprova é voltado a alunos entre 14 a 18 anos da rede pública do estado que buscam ingressar no Ensino Superior.

O projeto conta com material didático próprio e gratuito. A metodologia aproxima a realidade da teoria. O curso tem professores com experiência em pré-vestibulares e que passaram por capacitações.

De acordo com o presidente do Conselho Diretor da Gerar, Francisco Essert, trata-se de uma oportunidade para os jovens realizarem o sonho de iniciar uma graduação. “Os jovens são o nosso futuro e precisam ter oportunidades. O Aprova é uma importante contribuição para que possam ingressar no Ensino Superior e construir uma trajetória de sucesso e realizações, longe da criminalidade”.

>>> As inscrições podem ser feitas neste link. Mais informações pelo (41) 998160650.

