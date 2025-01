Praias lotadas no Paraná: Réveillon reúne 1 milhão de pessoas no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Litoral do Paraná foi palco da virada de 2024 para 2025, atraindo aproximadamente 1,1 milhão de pessoas às suas praias. A Polícia Militar do Paraná divulgou as estimativas de público nesta quarta-feira (1º).

Guaratuba se destacou como o destino mais procurado, recebendo cerca de 470 mil pessoas em suas areias. Matinhos não ficou muito atrás, com aproximadamente 360 mil visitantes, enquanto Pontal do Paraná completou o trio de cidades litorâneas mais badaladas, acolhendo um público estimado de 180 mil pessoas.

Apesar da multidão, o Réveillon no litoral paranaense foi marcado pela tranquilidade e segurança. As autoridades não registraram ocorrências graves.

Reforço e Tecnologia

Para garantir a paz durante as festividades, as forças de segurança do Estado atuaram de forma integrada em todo o Litoral. O esquema incluiu efetivos especializados e recursos tecnológicos, como aeronaves, drones e câmeras de visão noturna, que ajudaram a inibir ações criminosas e confusões.

Operação Verão

Durante toda a temporada de verão, as forças de segurança mantêm ações operacionais específicas de conscientização, visando o bem-estar de moradores e turistas. O reforço no atendimento conta com quase 800 policiais militares, 600 bombeiros, 150 guarda-vidas e mais de 500 policiais civis distribuídos por todo o Litoral.