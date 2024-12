Praias do Paraná registram afogamentos e incidentes com água-viva no Natal

Com mais pessoas passeando pelo litoral do Paraná durante o Natal, aumentam as ocorrências nas praias do estado. Conforme dados do Corpo de Bombeiros foram registrados 45 resgates e 11 afogamentos entre terça-feira (24) e as 14 horas desta quarta-feira (25).

Durante esses dois dias, as equipes realizaram 6.403 orientações nas praias do Paraná. Somente em Matinhos foram 2.193. Já advertência foram 2.157, com o maior número de situações em Guaratuba (818).

Afogamentos nas praias paranaenses

Sobre os afogamentos, seis foram em Pontal do Paraná; três em Matinhos; um em Guaratuba. Entretanto, todas as vítimas foram resgatadas com grau leve. Os dados dos bombeiros apontam que em 77,1% dos casos, as vítimas estavam acompanhadas pelos pais ou familiares. Em outras 20,8% situações, os banhistas estavam com amigos.

Além dos afogamentos, o Corpo de Bombeiros também fez 45 resgates entre a Véspera, na terça-feira e o Natal, nesta quarta-feira. Com 16 ocorrências, Pontal do Paraná registrou o maior número de acidentes.

Mais de 390 incidentes com água viva em dois dias

O Corpo de Bombeiros também divulgou o número de incidentes com águas-vivas entre 24 e 25 de dezembro. Nesses dois dias, foram 190 casos em Pontal do Paraná. Em Matinhos ocorreram 136 e, em Guaratuba, 68. Ao todo, as praias do Paraná tiveram 394 ocorrências envolvendo água-viva.