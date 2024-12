Vai pegar a estrada? Como está o movimento nas rodovias que ligam Curitiba e litoral

Quem está planejando pegar a estrada nesta quarta-feira (25), feriado de Natal, pode enfrentar um trânsito mais intenso, especialmente no retorno para Curitiba. Concessionárias que administram as rodovias que ligam a capital paranaense com os litorais do Paraná e de Santa Catarina preveem alto fluxo de veículos ao longo do dia.

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, estima movimento intenso até 22 horas desta quarta.

Apesar da previsão de fluxo mais intenso, em atualização às 12h09 na rede social X (antigo Twitter), a EPR Litoral Pioneiro informou que não há pontos de congestionamento nos trechos da concessão.

Movimento na BR-376 e BR -116

Responsável pela administração da BR-116 (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC, a Arteris Litoral Sul afirmou às 12 horas que o movimento nas rodovias estava normal, sem pontos de congestionamento.

Até o dia 5 de janeiro, a concessionária estima que 7,6 milhões de veículos circulem pelas estradas entre o Paraná e Santa Catarina, o que representa um acréscimo de 51% em comparação com os dias normais.

O período natalino promete ser o mais intenso. Até 26 de dezembro, a expectativa é de que 2,2 milhões de veículos passem pelo trecho da Arteris Litoral Sul.

Movimento das estradas em tempo real

Atualizações do movimento na BR-277, BR-376 e BR-116 são divulgadas nas redes sociais das concessionárias Arteris Litoral Sul e EPR Litoral Pioneiro. Acompanha as informações em tempo real:

