Um novo convênio entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná vai transformar a Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, na Avenida Presidente Kennedy, no Guaíra, em um amplo espaço para a prática de atividades físicas e o bem-estar social.

O convênio de R$ 2,3 milhões foi assinado na tarde de segunda-feira (17) pelo prefeito Rafael Greca e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, em cerimônia realizada no Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura.

A praça, onde hoje já existe a Unidade de Saúde Vila Guaíra e o Centro de Referência em Esporte e Atividade Física (Creaf) – destinado ao treinamento de atletas e entidades apoiadas pelo Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, terá renovação e construção de canchas esportivas, implantação de um inédito box público de crossfit, parquinhos e áreas de convivência.

Detalhes de como praça de Curitiba deve ficar após reforma

Um dos principais pontos do projeto na praça, que fica na Avenida Presidente Kennedy, entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro, é a reforma da cancha de vôlei em concreto, que receberá um novo piso sobre a base existente e a implantação de um alambrado de cinco metros de altura, cobrindo uma extensão de 43,40 metros. A nova estrutura também vai receber as condições necessárias para partidas de tênis e pickleball.

A nova Praça Bento Munhoz da Rocha vai receber o primeiro box público de crossfit do Sul do país. O crossfit é um programa de treinamento de força e condicionamento físico global que nasce de movimentos funcionais, feitos em alta intensidade. O novo espaço vai contar com equipamentos de ponta e professores especializados, tudo de graça.

Outra intervenção será a construção de uma cancha de grama sintética com dimensões oficiais. A estrutura incluirá um sistema de drenagem para garantir a durabilidade e a qualidade do campo, além da substituição das traves e demarcação das linhas de jogo.

A cancha de vôlei de areia e beach tennis será revitalizada, recebendo um novo piso de areia e um alambrado. Bancos de concreto serão instalados ao redor das áreas esportivas para proporcionar mais conforto aos espectadores.

O parquinho existente também passará por reforma. Os brinquedos antigos serão substituídos por novos e o piso de areia será renovado. Adicionalmente, será implantado um parquinho inclusivo com piso emborrachado colorido, promovendo a acessibilidade e inclusão de todas as crianças.

