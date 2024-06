A terça-feira (18) vai ser de tempo bom no Paraná. Com o tempo quente e sem previsão de chuva para os próximos dias, o sol vai estar presente no começo do inverno. A estação mais fria do ano começa astronomicamente na próxima quinta-feira (20), às 17h51, pelo horário de Brasília, quando ocorre o solstício de inverno.

Segundo o Simepar, o tempo nesta terça continua quente e seco em áreas ao norte do estado e com predomínio de sol. Persiste a condição para alguma chuva entre o oeste, sudoeste e centro-sul do estado, com eventos pontuais e maior variação da nebulosidade.

Nas demais regiões, o tempo fica estável e com temperaturas agradáveis durante a tarde. Em Curitiba, a máxima pode bater 23°graus e zero chance de chuva segundo o Simepar.

Para a quarta-feira (19), algumas chuvas podem ocorrer entre o oeste e sudoeste do Paraná, com eventos localizados. Na capital, máxima de 24°graus.

E o inverno?

A formação e gradual intensificação de um novo episódio do fenômeno La Niña terá influência no padrão de temperatura e de precipitação no decorrer do inverno 2024. Entre julho e setembro, as temperaturas ficam acima da média histórica no Paraná, principalmente no norte do estado.

Quanto aos dias frios, eles serão mais frequentes comparado a 2023, ou seja, chance aumenta de geada no Paraná e neve nas regiões altas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

