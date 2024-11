Praça de Curitiba será reinaugurada nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Praça Oswaldo Cruz, tradicional ponto de passeio e esporte na região central de Curitiba, vai estar diferente a partir de quinta-feira (21). A revitalização de um espaço inaugurado em 1971 passou por obras nos últimos sete meses.

Segundo a prefeitura, as modificações incluem a instalação de um parquinho com piso emborrachado e brinquedos inclusivos; play pet, espaço para os cães brincarem soltos e com bancos para descanso dos tutores; reforma da pista de atletismo; nova quadra poliesportiva de concreto e recuperação da pista de caminhada.

O investimento foi de R$ 3,7 milhões, recursos do município e de emenda coletiva de vereadores.

A Praça Oswaldo Cruz presta homenagem ao médico e sanitarista brasileiro de mesmo nome, falecido também no começo da década de 1970.