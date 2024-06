Curitiba realiza neste sábado (08), o Dia D contra a Pólio. Ao todo, dez unidades estarão abertas em todo o município, das 9h às 17h, oferecendo a vacina contra a poliomielite e também todos os demais imunizantes do calendário nacional.

Durante a campanha, que vai até o dia 14 de junho, todas as crianças de 1 ano a 4 anos – mesmo as que estão com a carteira vacinal em dia – devem ser levadas às unidades de saúde para receber uma dose extra da vacina contra a poliomielite, a famosa “gotinha”, reforçando a proteção dos pequenos e ampliando a barreira contra a possível circulação do vírus.

Em Curitiba, o público-alvo estimado da campanha é de 72.033 crianças de 1 a menores de 5 anos.

+ Leia também: Sem semáforo ou radar, cruzamento em Curitiba preocupa moradores: “direto tem acidentes”

Postos de Curitiba vão ter ação de vacinação no sábado

Durante o Dia D, além da gotinha extra da vacina da poliomielite, serão oferecidas todas as vacinas do calendário de rotina (confira no site Imuniza Já Curitiba o calendário completo).

Entre as vacinas de rotina oferecidas estão: BCG, hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana), aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

+ Leia também: Governo do Paraná pede a prisão da presidente do sindicato dos professores

Estará disponível também a vacina contra a gripe para todos com 6 meses ou mais. Já a vacina contra a covid-19 estará disponível para as crianças de 6 meses a menores de cinco anos e para todos com cinco ano ou mais que façam parte do público prioritário.

Cobertura vacinal contra poliomielite está em 88% em Curitiba

A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa aguda causada pelo poliovírus. A doença não tem tratamento específico e pode causar sequelas graves, como paralisia dos membros (em geral, das pernas), insuficiência respiratória e, em alguns casos, levar à morte. A principal ferramenta para evitar a doença é a vacinação.

O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989. Em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. Em 2023, no entanto, o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas. Para essa classificação foram considerados o desempenho das coberturas vacinais do país, entre outros aspectos.

+ Leia também: Secretário de segurança da Grande Curitiba é preso em operação do Gaeco contra o tráfico

Em Curitiba, a cobertura da vacina inativada da poliomielite (VIP), indicada para menores de 1 ano, atualmente está em 88,2%. Já a cobertura da Vacina Oral Poliomielite (VOP), a famosa “gotinha”, está em 86,5% para primeiro reforço. Já a cobertura da campanha até este momento está em 3,2%. A meta de cobertura indicada pelo Ministério da Saúde, tanto para a rotina, como para a campanha, é de 95%.

Como funciona a vacinação contra a pólio

As crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário, que prevê três doses da VIP.

+ Leia também: Encontro de brechós em Curitiba conta com mais de 10 mil itens a partir de R$ 10

Os pequenos de 1 a 4 anos, que já receberam as três doses da VIP, vão receber, até 14 de junho, uma dose extra da VOP (a “gotinha”), independentemente de já terem recebido reforços dessa vacina ou de terem participado de campanhas anteriores. Caso seja verificado a falta de alguma dose do esquema básico, as equipes de saúde vão fazer a atualização da carteira vacinal das crianças.

Unidades em Curitiba que abrirão no dia D conta a Pólio e de Multivacinação (08)

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Tancredo Neves

Rua Professora Hilda Hank Gonçalves, 435 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde São Braz

Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Quitéria II

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida