Moradores da Cidade Industrial de Curitiba que são atendidos na Unidade de Saúde Augusta, na Rua Robert Redzinski, precisam ficar atentos, pois o local está fechado a partir desta segunda-feira (3). A unidade vai passar por uma reforma que deve durar quatro meses e que segundo a prefeitura, terá investimento de R$ 800 mil, com recursos do Tesouro Municipal.

Durante a reforma, o atendimento odontológico que era feito na Unidade Augusta será direcionado para a unidade Vila Sandra (Rua Araranguá, 189). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Augusta poderão procurar as unidades Atenas (Rua Emília Erichsen, 45) ou Jardim Gabineto (Rua Eng. João Visinoni, 458).

“Contamos com a colaboração e paciência da população, porque serão alguns meses de obras. Mas estamos trabalhando para melhor atender os nossos usuários”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Reforma geral

Unidade de Saúde Moradias Augusta, na CIC. Foto: Daniel Castellano / SMCS

A Unidade de Saúde Augusta, que fica no maior bairro de Curitiba, a Cidade Industrial, passará por uma reforma geral. De acordo com a prefeitura, haverá a substituição de forros e pisos onde for necessário; readequação das instalações elétricas e hidrossanitárias; revisão em telhados, calhas, rufos e condutores; readequação de layout nas salas e consultórios e adequação da recepção para atendimento de pessoas com deficiência.

Também estão previstas alterações de parede para melhorar o tamanho de alguns consultórios; ampliação de salas para a administração, almoxarifado e vestiário para os funcionários; adequação de salas para a implantação de mais consultórios; adequação da central de material de esterilização; adequação na lavanderia e pintura interna e externa.

Clínica odontológica

As obras contemplam ainda a reforma da clínica de odontologia da unidade, como parte da readequação de todas as 107 clínicas de odontologia do município, com um investimento global de R$ 8,7 milhões. A readequação das clínicas odontológicas atende às exigências de segurança biológica para o atendimento de saúde bucal, que se modificaram com a pandemia da covid-19.

A reforma da clínica odontológica da US Augusta prevê, além da troca do piso de paviflex para granitina, instalação de ar condicionado; individualização das três cadeiras em três pontos distintos e separados por biombos. Serão feitos ainda a individualização dos pontos com readequação das instalações hidráulicas e de ar comprimido, instalação de pias individuais para cada um dos três pontos de atendimento; reorganização das instalações elétricas, com reposicionamento de tomadas e luminárias e pintura interna.

