O show de Post Malone em Curitiba, nesta sexta-feira (1º), na Pedreira Paulo Leminski, terá ônibus de graça e desvios na região do local do show, marcada para Às 21h. A passagem de Post Malone por Curitiba faz parte da turnê “If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying”, que na tradução para o português significa “Se vocês não estivessem aqui, eu estaria chorando”.

A pedido dos organizadores do evento, a Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar oito ônibus para o transporte gratuito do público das 23h até as 2h. O ônibus vai sair da Pedreira Paulo Leminski rumo à Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba, sem paradas no trajeto. A saída dos veículos será de acordo com a demanda de passageiros. Assim, quem prestigiar o show de Post Malone em Curitiba poderá voltar tranquilamente para o Centro.

A Urbs informa que a operação é paga pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico. Os ônibus ficam estacionados na Rua João Enéas de Sá. A Urbs também vai organizar a fila de táxis na Rua João Gava, entre as Ruas Mateus Leme (acesso ao ponto) e Antonio Krainiski, entre 21h e 1h, para facilitar a volta de quem for ao show.

Desvios de ônibus

Por conta dos bloqueios de trânsito nas imediações da Pedreira Paulo Leminski, os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos: terão alteração de trajeto as linhas 176 Parque Tanguá, 181 Mateus Leme; 979 Turismo; 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário).

Bloqueios no trânsito

O show de Post Malone em Curitiba fez com que a Superintendência de Trânsito (Setran), criasse bloqueios na circulação de veículos nas ruas João Enéas de Sá (entre Nilo Peçanha e João Gava), Antônio Krainiski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas) e na João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Pecanha).

