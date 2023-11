Ponte rompe com excesso de chuvas e isola comunidade na RMC

O excesso de chuvas registrado nos últimos dias provocou o rompimento de uma ponte no município de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Por conta dessa interdição, a comunidade de Açungui, que vive na zona rural, está isolada.

Uma equipe do Exército Brasileiro foi até o município nesta terça-feira (31) para analisar a situação da ponte. A prefeita Karime Fayad (PSB) afirma que as equipes estão fazendo “o possível e impossível para solucionar rapidamente os problemas”.

Como a comunidade Açungui ficou isolada, na manhã desta terça um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) sobrevoou a região para levar mantimentos. Além disso, o helicóptero também levou um idoso que precisava se consultar para um hospital de Curitiba.

A ponte do Açungui não é a única interditada em Rio Branco do Sul. O acúmulo da chuva também comprometeu a passagem na Ponte do Jacaré, no interior do município, que continua fechada nesta terça-feira (31).

Rodovia em Rio Branco do Sul é fechada

Após a chuva provocar rachaduras no asfalto, a PR-092, na altura do km 47, entre os municípios de Rio Branco do Sul e Cerro Azul, foi totalmente bloqueada na noite de segunda-feira (30), conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR).

