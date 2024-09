Poluição de córrego é bronca antiga de bairro nobre em Curitiba

Problema antigo em Curitiba, a situação do córrego da Vila Izabel desagrada quem passa com frequência pelo bairro, que está entre os mais nobres da cidade. Uma das reclamações mais comuns é o mau cheiro que exala dos espaços abertos. Além da poluição, também são preocupações dos moradores a falta de informações e iniciativas da prefeitura para tentar melhorar a qualidade da água do córrego.

A situação não é recente. Em uma matéria de 2011 da Gazeta do Povo, um leitor do jornal apontou que desde 1995 a população reclama da situação do córrego. Na ocasião, a prefeitura disse que estava fiscalizando as residências para identificar esgotos irregulares na região.

O córrego nasce no terreno da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil, localizada no Portão. O destino final dele é o Rio Barigui. Antes de chegar lá ele possui alguns pontos abertos, como na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes – entre as avenidas Iguaçu e Presidente Getúlio Vargas -, e na praça Antônio Gunha, também na Vila Izabel.

Córrego Vila Izabel. Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Preservação dentro do bairro

Residente no bairro desde criança, Gabriel Bressan, 26 anos, começou a pesquisar melhor a história do córrego da Vila Izabel durante a pandemia da covid-19. Junto com outras pessoas mobilizadas pela causa, ele está mapeando todos os pontos abertos, com o objetivo de fazer com que as pessoas conheçam mais o espaço e preservem.

“É uma região bem grande e a gente tem pouco acesso a ele. Boa parte foi esgoto, deixou de ser esgoto e agora a gente está nessa. Como é perto de casa, meu interesse é com o córrego da Vila Izabel para tentar identificar a história inteira dele, para ver o que eu consigo ou o que tem gente fazendo de outros córregos pra gente pensar a cidade a partir deles”, diz.

Um dos apontamentos de Bressan é a falta de divulgação do município sobre a qualidade da água. Ele revela que encontrou estudos somente até 2018 mostrando que a água estava poluída. Apesar de não ter visto atualizações, é visível a poluição do local, o que o jovem lamenta.

Gabriel Bressan, 26 anos. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“Eu moro na região desde que eu nasci. Aqui eu sempre passei [Avenida Arthur Bernardes], é um lugar importante. Tanto espiritualmente, quanto de função mesmo. De relaxar, ter uma sombra, de correr”, comenta.

Moradores se mobilizam para limpar córrego Vila Izabel

No dia 21 de setembro alguns moradores, incluindo Bressan, se reuniram para limpar o córrego na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. Durante a ação, o grupo identificou que em um dos trechos, dentro de uma parte já fechada do túnel, existe o acúmulo de galhos e folhas, o que fez o nível da água subir bastante nesse pedaço.

Como é uma região bastante querida por ele, o morador considera o trecho que tem o córrego o mais bonito da avenida e, por isso, quer chamar atenção para a necessidade de preservação dele.

“Tem muita gente com esse afeto pela Arthur Bernardes também. [Gostaria que tivesse] uma limpeza, saber que existe uma política pública com alguma frequência limpando e identificando canos clandestinos”.

O jovem também reconhece que a avenida ganhou mais destaque nos últimos meses, inclusive com conotação política, por conta do projeto do Inter 2. Entretanto, ele afirma que essa situação do córrego ultrapassa o período eleitoral. “É um movimento para além dessas propagandas. Os córregos vão precisar de ajuda de qualquer jeito”.

Conseg propôs a criação de uma mini escola ambiental no córrego Vila Izabel

Presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Seminário/Vila Izabel, Delcio Casagrande, explica que já foram feitas solicitações para o cuidado com o córrego e desenvolvidas ações para preservá-lo.

“O Conseg fez um abaixo-assinado para a revitalização do córrego. Existe um projeto que foi desenhado para virar uma mini escola ambiental, porque ele só tem 2,4 km entre a nascente até chegar no Rio Barigui”, revela.

O objetivo dessa proposta desenvolvida pelo Conseg é criar um espaço limpo e adequado para receber escolas e crianças, incentivando o cuidado com a natureza.

Casagrande também acrescenta que já teve reuniões produtivas com a Sanepar para fazer um levantamento sobre o esgoto no córrego e diminuir a poluição. “Está sendo feita por etapas uma pesquisa de onde estão os problemas”, destaca.

E aí, prefeitura?

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) afirma que semestralmente a prefeitura faz a coleta de águas superficiais dos rios e córregos para analisar a qualidade. São coletados materiais de 135 pontos distribuídos nas seis bacias do município.

A SMMA também alega que as informações sobre a qualidade da água podem ser encontradas no site da prefeitura. Entretanto, devido ao período eleitoral, todas as informações foram retiradas temporariamente do portal. Por isso, moradores podem obter esses dados pela Lei de Acesso à Informação, na aba ‘Solicitar Informação’.

Sobre a limpeza do córrego na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, a secretaria diz que “a retirada manual de resíduos do leito, das margens e entorno do Córrego Vila Izabel é feito periodicamente através do Programa Olho D’Água, além do atendimento das demandas do 156”.

Quanto ao projeto da mini escola ambiental, feito pelo Conseg da região, a SMMA justifica que o Departamento de Parques e Praças não tem esta informação. “Nós estamos à disposição do Conseg para recebermos e analisarmos o projeto”.

Como a região chamou atenção nas últimas semanas por conta das obras do Novo Inter 2 e da retirada das árvores, a reportagem também questionou se o córrego pode ser afetado. A prefeitura garante que as obras do Lote 1 não vão impactar esse espaço.

Sanepar diz que está fiscalizando Córrego da Vila Izabel

Por meio de nota, a Sanepar confirma que está acompanhando o córrego em conjunto com a SMMA.

“Ações de intervenção e de melhorias foram efetuadas no sistema de coleta de esgoto na região, utilizando equipamentos de telediagnóstico. Um trecho da rede está na programação para ser substituído. A Sanepar está fazendo ainda vistorias técnicas operacionais para identificar possíveis irregularidades nas ligações domiciliares na região. Somente neste ano foram vistoriados 600 imóveis”, diz nota.

