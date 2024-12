Policiais salvam família canina presa em casa queimada no Litoral

Em uma operação de resgate animal, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) protagonizou um emocionante salvamento nesta segunda-feira (30) em Guaratuba, no Litoral. Durante diligências relacionadas a um crime local, os agentes se depararam com uma cena inusitada: uma cadela e seus quatro filhotes presos entre os escombros de uma casa destruída por um incêndio.

Os policiais civis, acompanhados de equipes da Polícia Científica do Paraná, não hesitaram em agir quando notaram a presença dos cães sob os destroços da residência queimada.

A equipe conseguiu retirar os animais em segurança. Os cinco cães receberam os cuidados necessários. Enquanto isso, as investigações sobre o incêndio que destruiu a residência continuam em andamento, com a PCPR empenhada em esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O delegado da PCPR, Rodrigo Brown, ressaltou o espírito de serviço que motivou a ação: “O resgate demonstra o compromisso da PCPR em ir além das suas atribuições de polícia judiciária, pois as equipes estão sempre prontas para ajudar em qualquer situação. Nosso próximo passo é encontrar um lar seguro para esses animais”.