Polícia indicia quatro pessoas por corte de árvore que matou homem na BR-277

Nesta segunda-feira (12), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito sobre o acidente que resultou na morte de Marcos Evangelista de Abreu, de 46 anos, ocorrido em 17 de abril. Na ocasião, uma árvore despencou sobre o veículo em que ele estava, no quilômetro 45 da BR-277, no Litoral do estado.

A família seguia viagem rumo ao Litoral em uma comitiva de três carros. Durante o trajeto, a árvore caiu sobre o automóvel em que Marcos se encontrava, causando a morte dele e ferimentos em outras três pessoas que estavam no veículo. A investigação, iniciada sob a suspeita de que a árvore teria sido cortada intencionalmente, terminou com o indiciamento de quatro pessoas por homicídio doloso e tentativa de homicídio.

Segundo o delegado André Rosa Silva, o inquérito concluiu que a queda da árvore foi provocada por ação humana deliberada. “Os envolvidos tinham plena ciência dos riscos ao cortar uma árvore de grande porte, com mais de 30 metros, tão próxima da rodovia. Não houve bloqueio da via nem aviso prévio às autoridades competentes”, detalhou.

A polícia também apontou que os equipamentos utilizados para o corte eram inadequados. “Utilizaram apenas um trator com corrente para controlar a queda, método claramente insuficiente diante do porte da árvore e da proximidade com a rodovia. A corrente não aguentou o processo e se rompeu”, explicou o delegado.

O relatório final foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MPPR), que agora adotará as providências legais cabíveis.

Relembre: queda de árvore na BR-277 atinge dois veículos

Em 17 de abril, uma família viajava em direção ao Litoral do Paraná em três veículos, quando foi surpreendida pela queda da árvore sobre a estrada. No primeiro automóvel, seguia um casal, proprietário da casa onde todos passariam cinco dias. No veículo intermediário estavam Carlos e a esposa. E no último, um outro casal viajava com o filho de 12 anos e uma criança de 6 anos, filho do casal do carro da frente.

Carlos Magno Vecchi Candido, de 50 anos, relatou à Tribuna que conduzia o primeiro carro da fila. Com o impacto, o veículo avançou cerca de 50 metros até colidir com uma placa próxima a um barranco. Ele e Alan, que também estava no carro, prestaram os primeiros socorros às crianças dos outros carros.

+ Leia mais PF descobre fraude no gov.br para burlar reconhecimento facial

Ainda no local, Carlos examinou os arredores da rodovia em busca de pistas sobre o que teria causado o acidente. “Subi pelo tronco da árvore e vi que estava cerrada. Aquilo era só uma capa, para dentro estava desmatado, cheio de árvore cortada”, relatou.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉