PF descobre fraude no gov.br para burlar reconhecimento facial

A Polícia Federal cumpre cinco mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão nesta terça (13), em 9 estados, inclusive o Paraná, contra uma organização que fraudava o aplicativo gov.br para burlar o reconhecimento facial de autenticação de procedimentos.

De acordo com as primeiras informações da Operação “Face Off”, o grupo utilizava “técnicas avançadas de alteração facial” para fraudar os sistemas de autenticação biométrica.

“As investigações revelaram que os criminosos simulavam traços faciais de terceiros para obter acesso indevido às contas digitais das vítimas, assumindo o controle total dos perfis e, consequentemente, de serviços públicos e informações pessoais sensíveis”, disse a PF em nota.

A operação foi autorizada pela Justiça Federal de Brasília e é realizada nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. Os investigados, diz a PF, podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa.

A descoberta de fraude no gov.br acende um alerta importante no governo, já que o aplicativo é utilizado para autenticar as mais diversas operações oferecidas pelo serviço público…

