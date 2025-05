Fábrica gigante de pneus vai ser construída no Paraná com investimento bilionário

A recém-anunciada fábrica da XBRI Pneus em Ponta Grossa, no Paraná, terá um investimento total de aproximadamente R$ 6,2 bilhões, quadruplicando o valor inicialmente previsto. Além disso, será responsável pela geração de 3,2 mil empregos diretos. O projeto industrial, que está sendo desenvolvido pela XBRI Pneus, ganhou mais robustez após a oficialização do empreendimento conjunto com a Linglong Tires, empresa de capital aberto e uma das gigantes globais de pneus.

O projeto ocupará um terreno de 1,25 milhão de metros quadrados e terá capacidade para produzir 12 milhões de pneus de passeio e camionete, 2,4 milhões de pneus de caminhões e ônibus, e 200 mil pneus para aplicações industriais e agrícola. A operação contará, também, com uma usina fotovoltaica própria, planta de reciclagem de pneus e outras inovações a serem anunciadas que reforçarão o compromisso com a sustentabilidade e meio ambiente.

Segundo o CEO da XBRI Pneus, Nabil Chamseddine, a localização estratégica no Paraná permitirá atender com mais eficiência mercados como os dos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e África, otimizando a cadeia de suprimentos e reduzindo custos logísticos.

“Nossa fábrica nasce como um centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento, uma verdadeira ‘escola da borracha’. Vamos promover a transferência de tecnologia adaptada às condições brasileiras, formar mão de obra especializada e desenvolver soluções inovadoras em desempenho, durabilidade e sustentabilidade. Com parcerias estratégicas e foco na inovação, queremos transformar o Brasil em referência técnica em borracha e pneumáticos na América Latina, unindo ciência, indústria e talento nacional”, afirma Chamseddine.

A construção será realizada em três fases, com início previsto para o terceiro trimestre de 2025.

Linglong fornece para Volkswagen, Renault, BYD e Scania

A Linglong está entre as 15 maiores fabricantes de pneus do mundo em receita, de acordo com o ranking 2024 da Tire Business. Com ações negociadas em bolsa e presença em mais de 170 países, a companhia adota a estratégia global “7+5”, que prevê a operação de sete unidades produtivas na China e cinco no exterior, incluindo uma nova planta em construção no Brasil.

A Linglong é fornecedora original (OEM) para cerca de 60 montadoras globais, dentre as quais Volkswagen, Stellantis, GM, Renault, MAN, BYD e Scania. Essa sólida estrutura mundial alia-se à expertise local da XBRI Pneus, marca brasileira com 37 anos de atuação, reconhecida pelo profundo conhecimento das necessidades do mercado nacional.

