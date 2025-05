Supermercado em Curitiba tem cursos gratuitos de gastronomia neste mês

As duas unidades do supermercado Angeloni, em Curitiba, vão ter cursos gratuitos de gastronomia, degustação e dicas de receita em maio. As atividades acontecem na Cozinha Dona Helena, com profissionais renomados trazendo temas específicos para ensinar a preparar receitas especiais, além de sugestões para incrementar qualquer refeição.

No Angeloni Água Verde, o primeiro curso do mês será na terça-feira (13), com a chef Beatriz Santamaria ensinando a preparar receitas com berinjela. No dia 22, o chef Rodrigo Cabral ministra a aula Itália em Foco e, no dia 27 será a vez das dicas e segredos da culinária polonesa, com o chef Augusto Lustosa.

Na loja do Bigorrilho, a programação também começa nesta terça-feira (13), com o chef Augusto Lustosa, que ministrará aula sobre a culinária polonesa. No dia 20 será a vez das receitas com berinjela, com a chef Beatriz Santamaria, e no dia 29, o chef Rodrigo Cabral traz a aula Itália em Foco.

Os cursos começam às 19 horas, finalizando até às 21 horas. A inscrição é feita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A quantidade recebida, como é praxe no Angeloni, será encaminhada a instituições beneficentes.

Para participar, é necessário fazer a inscrição no site ou diretamente na recepção da loja. Quem ainda não é sócio do Clube Angeloni pode associar-se gratuitamente.

Programação dos cursos de culinária no Angeloni

Datas Angeloni Água Verde Tema 13 de maio Beatriz Santamaria Receitas com berinjela 22 de maio Rodrigo Cabral Itália em Foco 27 de maio Augusto Lustosa Culinária polonesa

Datas Angeloni Bigorrilho Tema 13 de maio Augusto Lustosa Culinária polonesa 20 de maio Beatriz Santamaria Receitas com berinjela 29 de maio Rodrigo Cabral Itália em Foco

Cursos de Gastronomia Angeloni Curitiba

Horário: 19h

Locais:

– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Angeloni na Av. República Argentina, 900, Água Verde.

– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Bigorrilho, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2050, Batel