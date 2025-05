Rede de academias paranaense abre 3ª unidade em Curitiba

A terceira unidade da academia Force One em Curitiba abre as portas para o público às 19h, no próximo dia 14 de maio. Localizada na Rua Mateus Leme, 2280, no Ahú. O endereço, aliás, é o diferencial desta unidade, que beneficia especialmente os alunos do plano Club, que podem treinar em qualquer estabelecimento da rede.

Apenas na capital paranaense, foram inaugurados três empreendimentos no prazo de cinco meses. As outras duas unidades são no Boa Vista e no Jardim das Américas.

Esta será a décima sexta academia da Force One e terá dois andares e estacionamento próprio. A unidade Ahú contempla área de peso livre, equipamentos de cardio (esteira, bike, elíptico e escada), mais de 200 equipamentos de musculação de última geração (das marcas Matrix e Cimerian), sala multifuncional e sala de spinning.

A academia também possui vestiário com chuveiros aquecidos, armários rotativos, wifi, áreas climatizadas com ar-condicionado e aplicativo de treino e nutrição.

Toda essa infraestrutura é uma das marcas registradas da rede, que se diferencia também por oferecer, além da musculação, mais de dez modalidades inclusas nos planos. São elas:

Force Spinning Tech,

Pilates One,

Force Gap,

Force ABS,

Force Express,

Force Step,

Musculação,

Force Fight,

Force Spinning,

Force Dance,

Black Hiit

Cardio.

“Os mais de 37 mil alunos matriculados na rede têm acesso a todas essas aulas, independente do plano. Apesar de enquadrar no modelo de negócio low cost, que oferece serviços básicos de ginástica por um valor acessível, a Force One oferece diversas opções para quem quer cuidar da saúde”, explica Renan Oliveira Pedroche, Ceo fundador da Force One.

Ele acrescenta que a diversidade de modalidades é uma estratégia para atender um público amplo, com interesses diferentes. “Afinal, cada cliente possui objetivos específicos em sua jornada na academia. Neste cenário, a diversidade de aulas é uma forma de proporcionar uma experiência completa, personalizada e abrangente”, conta Pedroche.

Este diferencial está explícito no slogan da rede: a academia do sei jeito. “Entendemos que as pessoas frequentam uma academia por diversas razões: melhorar o condicionamento físico, a resistência cardiovascular, perder peso, ganhar músculos ou para o bem-estar mental. E a diversidade de modalidades reconhece essa multiplicidade de objetivos e cria um ambiente motivador para nossos alunos, Quremos participar do projeto de uma vida extraordinária de cada um deles”, completa o CEO da Force One.

Crescimento exponencial

A rede Force One cresce a passos largos. Inaugurada na cidade de Cianorte, no noroeste do Paraná, em 2017, já está presente nas principais cidades do estado. Além de Curitiba, possui unidades em Londrina, Maringá, Cascavel e há previsão de inauguração em Guarapuava, Arapongas e uma quarta unidade em Curitiba ainda em 2025.

Já em Santa Catarina, está em Joinville – onde possui duas unidades, uma delas a maior da cidade – Blumenau, Balneário Camboriú, Brusque, Lajes, Itajaí e Chapecó. Até o final do ano, serão mais de 20 unidades espalhadas pelos dois estados.

Valor promocional

Até a data da inauguração, o valor para os alunos no primeiro mês é de R$ 9,90 na unidade Ahú. A partir do dia 15 de maio o valor para o mês de inauguração é de R$ 39.