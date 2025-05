Polícia prende 8 em mega operação que causou prejuízo de R$ 35 milhões ao crime

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) participou de uma operação nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e deflagrada em combate ao crime organizado em diversas regiões do País. No Paraná, a ação mobilizou cerca de 150 agentes das polícias Civil, Militar e Penal, com foco na fiscalização de monitorados por tornozeleira eletrônica e repressão a atividades criminosas.

Foram cumpridos seis mandados de busca em hotéis utilizados como apoio logístico por grupos criminosos. A ação resultou na prisão de oito pessoas e na apreensão de mais de seis quilos de drogas no dia 24 de abril.

Conforme o delegado Rodrigo Brown, em âmbito nacional, a operação envolveu as Polícias Civis dos 26 estados e do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 565 mandados de busca e apreensão e efetuadas 541 prisões.

As ações resultaram na apreensão de 1,5 tonelada de drogas, 110 armas de fogo e no confisco de R$ 17,4 milhões em bens. Também foi determinada a representação pelo bloqueio judicial de R$ 67,9 milhões, dos quais R$ 11,6 milhões já foram efetivamente bloqueados.

O prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 35,3 milhões. As ações da Renorcrim, nome dado à operação, ocorreram entre abril e maio, com foco na prisão de lideranças e na descapitalização das organizações criminosas.

“O grande ganho para a PCPR foi a integração com as demais Polícias Civis do Brasil, especialmente com as unidades que combatem o crime organizado, otimizando a troca de informações e apoio operacional. Além de ter colaborado com a segurança pública no enfrentamento das facções criminosas, que é uma das maiores demandas atuais do País”, disse o delegado.