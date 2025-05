Mutirão do MEI em Curitiba atende microempreendedores nesta quarta-feira

A primeira das cinco etapas do Mutirão do MEI 2025, uma grande mobilização para auxiliar microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenos empresários a colocarem a papelada em dia, será realizada nesta quarta-feira (14), no ginásio da Rua da Cidadania do Pinheirinho, em Curitiba, das 9h às 17h.

Entre os serviços que serão prestados gratuitamente pelas equipes dos dez Espaços Empreendedor e do Sebrae/PR, está o apoio àqueles que têm dúvidas sobre como fazer a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), obrigatória a todos os MEIs. A data limite de entrega da documentação ao governo federal é 31 de maio.

O Mutirão do MEI é realizado pelo município, por meio da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI), em parceria com o Sebrae/PR. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.

Como fazer a DASN

Para realizar a DASN, é necessário apresentar as informações do faturamento anual da empresa, referente a 2024. A entrega do documento deve ser feita mesmo que a empresa não tenha tido faturamento durante o ano. O atraso no envio pode gerar multa ao MEI.

“Todo microempreendedor individual deve fazer a DASN anualmente. Essa declaração nada tem a ver com o Imposto de Renda, que é para as pessoas físicas. Quem ainda não enviou o documento, pode contar com nosso apoio neste Mutirão no Pinheirinho ou nas próximas quatro etapas”, explica a coordenadora do Programa Curitiba Empreendedora, Letícia Justus.

Outras datas do Mutirão do MEI 2025 em Curitiba

Curitiba tem 216 mil MEI formalizados. O objetivo do mutirão é ajudar micro e pequenos empreendedores a colocar documentos e contas dos negócios em dia e também auxiliar aqueles que ainda não têm CNPJ a formalizar as empresas.

Pelo segundo ano, o mutirão é feito de forma descentralizada em cinco regiões de Curitiba. Depois do Pinheirinho, o Mutirão do MEI vai para as Ruas da Cidadania Matriz (20/5), Cajuru (22/5), Boa Vista (27/5) e Fazendinha (29/5).

Em cada local, o público terá acesso a atendimentos presenciais dos dez Espaços Empreendedor, como formalização, declaração anual, alteração de dados cadastrais, regularização de débitos e parcelamentos. Também serão realizadas capacitações voltadas ao empreendedorismo, com inscrições online na página do Vale do Pinhão no Guia Curitiba.

O evento é destinado a quem já tem um micro ou pequeno negócio (formalizado ou não), quem é microempreendedor individual (MEI) e a quem quer saber como começar um empreendimento.

Para abertura do MEI, é necessário apresentar, no dia do mutirão, documentos pessoais e a capa do carnê do IPTU onde será aberto o negócio. Para a DASN, é necessário apresentar as informações do faturamento anual da empresa, referente a 2024.