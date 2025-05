Governo do Paraná vai liberar R$ 80 mil para idosos comprarem casa própria

O Palácio Iguaçu lançou nesta terça-feira (13) o programa Casa Fácil Paraná Terceira Idade. A iniciativa, pioneira no Brasil, visa facilitar a aquisição da casa própria para pessoas com mais de 60 anos, oferecendo subsídios de R$ 80 mil como entrada no financiamento habitacional.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou a importância social do programa. “Estamos olhando com atenção para uma parcela da população que, muitas vezes, tem dificuldade de conquistar autonomia e segurança no acesso à moradia. Com esse incentivo, muitos idosos poderão realizar o sonho da casa própria, com dignidade e qualidade de vida”, revelou.

O programa tem como público-alvo idosos com renda de até quatro salários mínimos, sem imóvel próprio e que não tenham sido beneficiados por outros programas habitacionais. O aporte inicial de R$ 80 milhões permitirá atender mil idosos paranaenses nesta primeira etapa.

Jorge Lange, presidente da Cohapar, ressaltou que o Casa Fácil Paraná, referência nacional, entra em uma nova fase com esta modalidade. O secretário das Cidades, Guto Silva, enfatizou que a iniciativa reflete o planejamento do Estado para o futuro, considerando o envelhecimento da população.

Uma das principais barreiras enfrentadas pelos idosos na aquisição de imóveis é o prazo limitado para quitação do contrato. Kerwin Kuhlemann, superintendente de programas da Cohapar, explicou: “Normalmente, os idosos têm muita dificuldade porque o prazo de financiamento é exíguo para eles, então os valores de entrada acabam ficando muito altos e eles não conseguem comprar os imóveis”.

O casal Idalino dos Santos, 62 anos, e Paulina Muller, 68 anos, exemplifica o impacto do programa. Com o subsídio, o valor de entrada para a aquisição de sua casa própria cai de R$ 88 mil para R$ 8 mil. “Não teria como comprar uma casa sem isso. Sou costureira, ele é motorista. Vivemos com a nossa sogra. Não tem como juntar tanto dinheiro”, relatou Paulina.

Além do Casa Fácil Terceira Idade, o governo estadual lançou outras iniciativas habitacionais, incluindo a regularização de até 50 mil imóveis e parcerias com prefeituras para construção de casas em cidades menores. O Paraná também se destaca na construção de condomínios exclusivos para idosos, com 35 conjuntos em diferentes fases de implementação.

O modelo paranaense de políticas habitacionais tem recebido reconhecimento nacional, incluindo o Selo de Mérito da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC). A Caixa Econômica Federal aponta o estado como referência na liberação de recursos habitacionais.