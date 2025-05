Shopping de Curitiba inaugura 14 novas operações em poucos meses

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Shopping Estação, um dos principais centros de compras e lazer de Curitiba, recebeu 14 novas operações nos últimos meses. As novas opções vão de moda e lifestyle a entretenimento, gastronomia e serviços.

Entre as principais marcas estão: Anita Voss e Levick, de moda feminina; Bagaggio, de malas, mochilas e acessórios de viagem; Confidencial Homem, que trabalha com moda masculina sofisticada; Tropical Banana de alimentação saudável e sucos naturais; os picolés Kekala; Loucos Por Coxinha, e muitas outras.

Com uma praça de alimentação diversificada e marcas consagradas, o shopping tem atraído um público cada vez mais diversificado, que busca desde serviços do dia a dia até momentos de lazer em família ou com amigos.

“Seguimos investindo em um mix cada vez mais atrativo e funcional. A chegada dessas novas lojas é uma resposta ao que nossos clientes buscam: qualidade, variedade e praticidade, tudo em um só lugar, com a vantagem de estarmos em uma localização central”, destaca Everton Diogenes, gerente de Marketing do Shopping Estação.

Veja a lista completa com as novas operações:

Anita VossLevick

Bagaggio

Confidencial Homem

Azure

Bonato Studio Piercing & Tatto

Templo do Rock

Jump

Tropical Banana

Kakala

Miau Miau

Ambe Indian Cuisine

Loucos por Coxinha

Santo Tempero



