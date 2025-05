50 razões ‘peludas’ para visitar o Parque Barigui neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba realizará a 7ª edição do Amigo Bicho neste sábado (17) um evento gratuito de adoção canina na capital. O evento acontecerá das 10h às 16h, em frente ao estacionamento do Salão de Atos do Parque Barigui. Cinquenta cães estarão disponíveis para adoção, todos devidamente vacinados e microchipados, garantindo saúde e segurança para os futuros tutores.

Fabiano Cruzara, coordenador da Rede de Proteção Animal, destaca o propósito do Amigo Bicho. “Nosso principal objetivo é encontrar uma família para os pets e dar orientações sobre guarda responsável. Também falamos sobre nosso programa municipal de castração gratuita e a importância das pessoas cuidarem da saúde dos seus animais de estimação”, revela.

A Família Folhas estará presente, oferecendo dicas sobre adoção responsável para crianças e adultos. Além disso, a Rede de Proteção Animal realizará microchipagem gratuita de cães durante o evento, reforçando a importância desse procedimento para a segurança dos pets.

A edição 2025 do Amigo Bicho conta com o patrocínio da Fórmula Natural, que não só fornecerá a estrutura do evento, mas também doará 15 toneladas de ração para o Programa Municipal Banco de Ração para Animais de Curitiba.

Para quem não puder comparecer no sábado, o Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) mantém uma campanha permanente de adoção gratuita de cães e gatos. O Crar funciona diariamente na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, com atendimento em regime de plantão nos fins de semana e feriados.

Serviço

7ª edição do Amigo Bicho 2025

Data: sábado (17)

Horário: das 10h às 16h

Local: Estacionamento do Salão de Atos do Parque Barigui (Alameda Ecológica Burle Marx, S/N – Santo Inácio)