Polícia Civil reúne 580 adolescentes em Curitiba para falar sobre segurança

Uma palestra sobre crimes virtuais, realizada pela Polícia Civil (PCPR), reuniu 580 alunos de dois colégios de Curitiba na última semana, com o objetivo de orientar os adolescentes, entre 11 e 17 anos, sobre o tema da segurança pública. Foram três dias de encontros, na quarta-feira (03), quinta-feira (04) e sexta-feira (05).

O público-alvo das palestras foram jovens do ensino fundamental, ministradas por uma investigadora e delegados da PCPR. Durante os eventos, os policiais civis também esclareceram dúvidas dos alunos.

O trabalho orientativo da PCPR nas escolas serve como uma rede de proteção aos alunos. Além das informações sobre crimes virtuais, os alunos aprendem sobre os serviços de polícia judiciária e recebem orientações sobre o que fazer caso sejam vítimas de algum tipo de crime.

O delegado Thiago Amaral foi um dos responsáveis por orientar os alunos, ele conta que a iniciativa da PCPR traz confiança e suporte aos adolescentes.

“Esta relação com a sociedade, em especial com os colégios, aproxima a instituição com os adolescentes, fazendo com que eles criem confiança e haja um estreitamento de laços”, afirma Amaral.

Eventos

Segundo a PCPR, a interação visa a aproximação entre a Polícia Civil e os adolescentes, além de conscientizar e prevenir que eles sejam vítimas de crimes. O objetivo foi levar orientações sobre violências nas escolas, crimes virtuais e informar sobre o serviço de polícia judiciária.

A coordenadora de um dos colégios, Vanessa Menezes, destaca que essas iniciativas fortalecem o papel pedagógico-disciplinar e ajuda a entregar pessoas melhores para sociedade. “Eu acredito que esse trabalho que vocês estão fazendo é de suma importância. Acho que fortalece para sabermos como agir nas realidades enfrentamos dentro da escola”, disse.

Para o delegado Emmanoel David, a aproximação da PCPR com o público jovem serve para transmitir o conhecimento aos familiares e vizinhos. “A conscientização auxilia no repasse de informação e prevenção, mostrando como trabalhamos e como podemos auxiliar alguém que foi vítima de um crime”, explica.

Orientações

As palestras ofertadas pela PCPR fazem parte do programa PCPR na Comunidade. O projeto tem o objetivo de levar informações à população, promover atendimento humanizado, aproximar a PCPR da população, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e conclusão de investigações. Além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição PCPR em atividades sociais em prol da sociedade.

‘‘Nossas palestras são desenvolvidas de acordo com o público-alvo, de maneira introdutória desenvolvemos o assunto que é tão presente na vida dos jovens. Nesse caso, falamos em panorama geral da segurança pública e discorremos brevemente sobre a rede de proteção”, afirma a investigadora Thais Assis.

Serviço

Quem tiver interesse no projeto pode enviar um e-mail para comunicacao@pc.pr.gov.br.

O setor de comunicação da PCPR entrará em contato para detalhar todas as informações e realizar o evento no local solicitado.

Mais informações sobre o projeto podem ser verificadas através do site do PCPR na Comunidade.

