Pistas de skate em Curitiba renovadas: atleta comanda obras de revitalização

As pistas públicas de skate de Curitiba estão passando por uma modernização, sendo ampliadas e totalmente revitalizadas. Os serviços de manutenção são coordenados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e atendem a várias demandas de skatistas feitas pelo Fala Curitiba, programa de consultas públicas da Prefeitura de Curitiba.

Já foram entregues as reformas nas pistas da Praça Soldado Wagner Alves Sampaio, no Tatuquara, em junho, e na que fica ao lado do Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, no Bacacheri, em julho.

Todas as obras têm a supervisão do engenheiro Marco Imaguire, um dos primeiros atletas a andar de skate em Curitiba nos anos 1970 e ajudar a cidade a se transformar numa potência do esporte. Atualmente os trabalhos estão sendo feitos na pista do Jardim Ambiental, no Alto da XV, na pista Pista de Skate Saturno, que fica na Praça Marco Aurélio Malucelli, no bairro Santo Inácio, e na pista do Vitória Régia, na CIC.

De acordo com o diretor de Parques e Praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Giovando Amorim Romanine, todas as obras fazem parte de um contrato de serviço de manutenção das pistas. Os investimentos da Prefeitura de Curitiba nos serviços são de R$ 2,8 milhões.

“Esta era uma demanda antiga dos skatistas da cidade, que, além da manutenção das pistas, queriam uma modernização dos obstáculos. Os desenhos das pistas eram antigos e já não representavam o que acontece hoje no esporte”, disse Romanine.

Obstáculos modernos

A Pista de Skate Saturno, no Santo Inácio, foi construída há 25 anos e agora está sendo totalmente revitalizada pela Prefeitura de Curitiba. A pista também ganhou novos obstáculos mais atualizados, como savana com caixotes, rampa vazada, bordas, corrimões, escada e um piso flat, com concreto mais liso.

Todos os detalhes da obra são acompanhados de perto por Rodrigo Sabaquevctz, conhecido como Rodrigo “Bichão” no meio do skate.

“Essa pista do Saturno saiu do old school para a modernização. Os skatistas terão várias possibilidades de manobras. Será uma pista com obstáculos de street”, explicou.

Os profissionais de skate vão conseguir treinar novas manobras com os obstáculos que seguem a última tendência mundial do esporte. Os skatistas amadores também vão conseguir evoluir o nível de skate.

“Curitiba nunca teve essa qualidade de pistas públicas. Todos os obstáculos foram pensados por quem anda de skate, têm lógica. Fazemos isso por amor, isso aqui é nossa vida”, definiu Rodrigo.

A obra teve início no dia 16 de junho e deve ser entregue na primeira quinzena de setembro.

Churrasco para comemorar

A reforma da Pista de Skate Avelino Vieira foi entregue no fim de julho e comemorada com um churrasco pelos skatistas que usam diariamente a pista. “Ficou perfeita a reforma, profissional, igual uma pista gringa. A gente ainda nem acredita que ficou assim”, disse Luiz Felipe, conhecido na pista como “Happy Feet”. “Igual aquele pinguim do filme que dança”, explicou.

Vinicius Pereira Braga aproveitou a manhã de folga nesta segunda-feira (14/8) para treinar na nova pista. “Esta é a segunda vez que venho depois da reforma. Antes tinha muito buraco, era ruim de andar. Ficou muito boa a reforma, gostei das bordas e estou acertando novas manobras na mini rampa”, afirmou.

Para o skatista Erick “Waters” Machado da Costa a reforma ficou boa porque foi feita de forma consciente. “Deixaram os obstáculos melhores, ficou mais moderna a pista”, definiu.

As intervenções de manutenção nas pistas fazem parte do Curitiba Viva Bem, que reúne ações das secretarias municipais da Saúde; Meio Ambiente; Defesa Social e Trânsito; Esporte, Lazer e Juventude; e do Instituto Municipal de Administração Pública.

