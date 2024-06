Pinhão e quentão: onde encontrar os menores preços em Curitiba

A Tribuna do Paraná pesquisou e conta onde comprar pinhão e quentão gastando pouco para sua Festa Junina. Na capital, o preço do pinhão por kg varia de R$ 8 até R$ 25, de acordo com o Menor Preço do Nota Paraná.

Para conseguir pagar apenas R$ 8 no quilo do Pinhão você pode ir até o Hortifruti Oliveiras, que fica na região Central, na Praça Rui Barbosa, 245.

O segundo menor preço está no Supermercado Big do Boa Vista, lá o preço da semente sai por apenas R$ 8,49. O mercado fica na Rua Canadá, 1889.

O terceiro lugar fica com o Hortifruti Sendas, na Av. Presidente Kennedy, 1.000, no Água Verde. O preço do pinhão no local é de R$ 8,90.

Quentão no precinho

Já o quentão, que também é tradicional nesta época do ano também tem grande variação no preço, a garrafa da bebida pronta com 1 litro pode ser encontrada a partir de R$ 7,91 no supermercado Ítalo no Novo Mundo, que fica na Rua Isaac Guelmann, 4134. Já o preço mais alto chega a R$ 13,90.

O segundo menor preço da bebida está R$ 9,98 na Kasa da Gula, no Centro, na Rua João Negrão, 259. Quase o mesmo preço é encontrado na unidade Xaxim do Supermercado Ítalo, que fica na Francisco Derosso, 900, lá o terceiro menor preço da bebida está por R$ 9,99.

Sabia que você também pode pesquisar os menores preços dos itens que quiser buscar antes de ir às compras? Basta acessar o site ou aplicativo Menor Preço do Governo do Paraná, que se baseia no programa Nota Paraná para informar os preços dos produtos vendidos ao consumidor em todo o estado.

