O piloto curitibano Eliseu Hupalovski, de 60 anos, e o amigo Rogerio Jair Raulino, de 55, morreram após a queda em uma pequena aeronave no domingo (28), em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. O girocóptero incendiou no momento em que atingiu o chão. As vítimas morreram no local.

A queda ocorreu em uma área residencial, no o bairro Ubatuba, distante três quilômetros do aeroporto. Uma das testemunhas da queda relatou que havia nevoeiro no momento do acidente.

José Nicolau de Souza, responsável pela equipe de Bombeiros Voluntários, informou para o portal G1 e para o portal NSC, que a queda foi muito próximo das casas. Ele acredita, pelo local onde caiu, que o piloto “provavelmente sentiu” que cairiam e fez uma manobra para desviar das residências.

Eliseu é natural de Curitiba, mas havia se mudado recentemente para São Francisco. Já o amigo residia em Brusque, município catarinense do Vale do Itajaí. As causas da queda serão apuradas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de São Francisco do Sul.

O que é um girocóptero?

Segundo a Associação Brasileira de Pilotos de Aeronaves Leves (Abul), o girocóptero é um tipo de aeronave que se sustenta em voo através de asas rotativas. Diferente dos helicópteros, o rotor do girocóptero gira de forma independente do motor.A propulsão desse tipo de aeronave é realizada por uma hélice convencional movida por um motor.

Esses veículos são considerados de fácil pilotagem, possuindo painéis de instrumentos completos e opções de customização, incluindo a escolha do tipo de motor e a adição de equipamentos como GPS e ar condicionado. Além disso, o girocóptero não necessita de hangares, podendo ser armazenado em casa e transportado por reboque.

