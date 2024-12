PF investiga corrupção em Secretaria de Saúde de cidade da Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma ação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (17) apontou esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na gestão de contratos públicos de saúde em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. A operação foi denominada como Simetria.

Segundo a PF, a investigação apontou indícios de que o secretário de Saúde de Piraquara teria recebido pagamentos indevidos de empresas controladas pelo Diretor do INCS, organização social responsável pela gestão da UPA da cidade.

Esses pagamentos teriam sido destinados ao escritório de advocacia do secretário, sem justificativa de serviços prestados, como forma de garantir a renovação do contrato da organização com o município.

O secretário de Saúde do Piraquara, Raniere Geovane Marques Simões foi afastado do cargo. Valores em contas bancárias e bens foram sequestrados. A ação mobilizou 16 policiais federais.

Busca e apreensão

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, um em Piraquara, um em Curitiba e um em Sorocaba, interior de São Paulo.

Os mandados buscaram recolher eletrônicos e documentos para comprovar os desvios e a ocultação de patrimônio, além de mapear as relações entre o secretário de Saúde, o INCS e outras empresas ou pessoas físicas ligadas ao esquema.

Caso as acusações sejam confirmadas, os envolvidos poderão ser processados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas podem resultar em condenações expressivas.

A investigação também apontou que o esquema envolvia a celebração de contratos de fachada e a contratação de empresas pertencentes ao mesmo núcleo empresarial para prestação de serviços médicos, principal objeto da terceirização.