Empresa de telefonia devolve R$ 25,8 milhões aos cofres do Paraná

Uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) resultou na devolução de R$ 25,8 milhões aos cofres públicos do estado. O valor foi pago por uma empresa do setor de telefonia, cujos responsáveis foram investigados e denunciados por sonegação fiscal.

A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária (Gaesf), um braço especializado do MP-PR. As investigações levaram à denúncia criminal contra 15 empresários ligados à companhia, que tem sede em Curitiba, capital paranaense.

O montante devolvido aos cofres públicos é composto por duas parcelas. A primeira de 1. R$ 13,6 milhões, pagamento integral de dívida tributária durante o trâmite da denúncia criminal. A segunda parte foi de R$ 12,2 milhões, referente a quitação de dívida tributária apurada em outra investigação do Gaesf contra a mesma empresa.

Este caso demonstra a importância do trabalho do Ministério Público no combate à sonegação fiscal, garantindo que recursos devidos retornem aos cofres públicos para benefício da população paranaense.