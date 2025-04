Pesquisa inédita vai entrevistar moradores de Curitiba e região nesta semana

Pesquisadores contratados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) entrevistaram moradores de 40 municípios do Paraná na primeira semana da Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD-PR). O trabalho inédito, que busca traçar um perfil socioeconômico detalhado da população paranaense, entra na segunda semana com visitas a 43 cidades.

Desde o início dos trabalhos de campo, os pesquisadores realizaram 6.423 entrevistas em 40 cidades, o equivalente a 29,3% da amostra estipulada para estas localidades. Neste período, eles concluíram a cota prevista em Leópolis, no Norte do Estado, e estão próximos de finalizar os levantamentos em Uraí (95%), Cornélio Procópio (81%), União da Vitória (75%), Apucarana (71%), Paranaguá (69%) e Paranavaí (69%).

Além de retornaram às cidades já incluídas na primeira etapa do levantamento, os pesquisadores também iniciam nesta semana entrevistas domiciliares com moradores das áreas urbanas e rurais de Bandeirantes, Cianorte, Santa Mariana e São Mateus do Sul.

Pesquisa no Paraná quer coletar dados sobre perfil socioeconômico dos moradores

A PAD-PR é o maior levantamento já conduzido por um governo estadual sobre o perfil socioeconômico da população. No Paraná, a abrangência é três vezes maior do que a da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o levantamento nacional abrange cerca de 20 mil paranaenses, a PAD-PR entrevistará moradores de 60 mil domicílios em todas as regiões do Paraná até o fim de junho.

“Como consequência desse trabalho mais minucioso, teremos uma gama maior de informações e indicadores socioeconômicos, com resultados mais nítidos e definidos referentes à população paranaense”, explicou o presidente do Ipardes, Jorge Callado.

Segundo ele, as informações servirão de base para o governo, mas também para empresas que pretendem se instalar ou expandir as atividades no Paraná, dentro da política estadual de atração de investimentos.

“Os resultados serão úteis para que o poder público possa rever as suas políticas públicas a partir das necessidades e potencialidades regionais identificadas na pesquisa, mas também para a iniciativa privada, que poderá investir em novos negócios e empreendimentos alinhados às dinâmicas de cada região”, afirmou.

A realização da PAD-PR é financiada com recursos do Fundo Paraná, gerido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), e que conta com 2% da receita tributária anual do Governo do Estado.

O plano é que as informações sobre o perfil dos paranaenses sejam compiladas até o final de 2025. Na sequência, os dados poderão ser consultados em um painel interativo, com relatórios, tabelas e gráficos estatísticos no site do Ipardes.

Pesquisadores podem ser identificados por crachá e coletes

As entrevistas duram de 10 a 15 minutos, em média, e os profissionais são identificados com coletes do Ipardes, crachá com foto e informativos sobre a pesquisa. Durante as abordagens, são coletadas informações como condições de moradia, trabalho, renda, nível de escolaridade, hábitos e condições alimentares.

O preenchimento das informações acontece de forma anônima, sem identificação de cada entrevistado, e as informações são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com uso exclusivo para fins estatísticos. De acordo com o Ipardes, a participação da população é fundamental para que a pesquisa seja bem-sucedida, contemplando todas as particularidades das diferentes regiões do Estado.

Confira a lista de municípios onde os pesquisadores contratados pelo Ipardes farão entrevistas domiciliares nesta semana

Apucarana

Araruna

Bandeirantes

Campo Largo

Campo Magro

Campo Mourão

Carlópolis

Cascavel

Cianorte

Colombo

Cornélio Procópio

Curitiba

Dois Vizinhos

Fazenda Rio Grande

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Guarapuava

Ibaiti

Irati

Jaguapitã

Loanda

Londrina

Maringá

Paranaguá

Paranavaí

Pato Branco

Peabiru

Pinhais

Piraquara

Pitanga

Ponta Grossa

Pontal do Paraná

Porto Vitória

Salto do Lontra

Santa Mariana

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul

Sertaneja

Telêmaco Borba

Toledo

Umuarama

União da Vitória

Uraí