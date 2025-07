Perseguição policial invade trânsito intenso e termina com acidente perto do Parque Barigui

Um carro carregado de maconha foi apreendido e um motorista foi preso durante uma perseguição policial que começou na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta quinta-feira (10). A ocorrência terminou perto do Parque Barigui, em Curitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a situação iniciou após uma ligação para a Central 191 informando sobre um veículo com suspeita de furto na região. Ao localizar o carro, os policiais deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu.

Segundo a PRF, ele fugiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens pelo acostamento e acessando vias marginais. A perseguição seguiu até a região do Parque Barigui. No local, por conta do congestionamento do horário de pico, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em outros veículos que estavam parados no trânsito. Assista:

Após o impacto, o carro suspeito ficou imobilizado entre dois veículos. Os policiais conseguiram abordá-lo e prenderam o condutor, um homem de 25 anos.

Carro apreendido em Curitiba carregava 228 quilos de maconha

A PRF informou que o carro foi furtado em fevereiro. Originalmente ele era branco e possuía placas do município de Floresta, no Paraná. No entanto, o automóvel foi pintado de preto e estava com placas clonadas.

Na ocasião do furto, além do carro apreendido na ocorrência, foram levados da residência da vítima uma motocicleta BMW e uma espingarda calibre .22.



No interior do carro os policiais encontraram diversos fardos de maconha, totalizando 228 quilos da droga. O preso, junto com a droga, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Curitiba.