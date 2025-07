Tráfico de aves silvestres: Azulões e Cardeais são resgatados pela PRF em Araucária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmantelou uma operação de tráfico de aves silvestres na BR-476, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Cerca de 250 pássaros foram resgatados durante uma abordagem de rotina, na noite de quarta-feira, que resultou na prisão de dois homens.

O flagrante aconteceu por volta das 22h15, quando os agentes da PRF deram ordem de parada a dois veículos que trafegavam juntos. A inspeção revelou um cenário chocante: um dos carros transportava centenas de aves silvestres em condições precárias, enquanto o outro carregava gaiolas vazias.

Entre as espécies identificadas, estavam Azulões e Cardeais, aves nativas da fauna brasileira. Os animais apresentavam sinais evidentes de captura recente e estresse, refletindo as péssimas condições de transporte a que foram submetidos.

Ao serem questionados, os condutores, com 34 e 35 anos, confessaram ter capturado os pássaros na região de União da Vitória, no interior do Paraná. O destino final seria Osasco, em São Paulo, onde receberiam pagamento pela entrega ilegal.

O caso mobilizou o Batalhão de Polícia Ambiental, que foi acionado para garantir o manejo adequado das aves resgatadas. Os animais foram temporariamente encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Araucária, aguardando transferência para uma equipe especializada em fauna silvestre.

Os presos, junto com as aves, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Araucária, onde responderão por crime ambiental e pelo crime de maus-tratos animal.

