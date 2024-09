Perpétuo pede Socorro! Santuário de Curitiba lança campanha para reforma

Um dos espaços religiosos mais conhecidos e movimentados em Curitiba, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no Alto da Glória, passará por uma reforma para atualizar alguns pontos, como a parte elétrica e a climatização.

Para informar os fiéis sobre o andamento das obras e arrecadar fundos para a ação, o Santuário lançou duas campanhas: Restaura a Casa da Mãe e Ação entre Amigos, que acontecerão até o dia 27 de dezembro.

Dentro dessas campanhas está acontecendo a venda de rifas que contam com bons prêmios, como iPhone, televisão, micro-ondas e air fryer. (Mais informações sobre a rifa abaixo).

Responsável pela obra, o engenheiro voluntário Rafael Pussoli explica que o foco é atuar na parte elétrica, iluminação, climatização e energia solar. “Neste momento estamos contratando um diagnóstico elétrico e mecânico, [para verificar as] fiações ativas e desativadas, sonorização, energia elétrica e ligação de máquinas de ar condicionado”, conta o especialista que abraçou o projeto voluntário.

Pussoli diz que após a conclusão dessa etapa, no início do ano que vem serão desativadas as fiações inoperantes e tubuladas as ativas. Depois, o engenheiro completa que será trabalhada a geração de energia solar.

Na parte de climatização serão trocados os aparelhos atuais. “Atualização dos equipamentos de ar condicionado por maior eficiência e menor consumo de energia elétrica”, relata Pussoli.

Novenas do Santuário do Perpétuo Socorro em Curitiba recebem 35 mil fiéis

Manter o bom funcionamento do conhecido Santuário é necessário para receber os milhares de fiéis que frequentam semanalmente o local. Uma das atividades mais conhecidas do espaço é a novena do Perpétuo Socorro, que acontece toda quarta-feira.

“O santuário é um espaço de grande movimentação e acolhimento de milhares de pessoas todas as semanas, o que reforça a nossa responsabilidade em manter este local em condições adequadas. Para isso, precisamos da ajuda de todos para a manutenção e para as obras sociais que realizamos, sempre em prol da evangelização e do acolhimento das milhares de pessoas que vêm até o Santuário buscando o Perpétuo Socorro”, diz o redentorista do Santuário, Padre Joaquim Parron.

Durante as quartas o Santuário, administrado pelos Missionários Redentoristas, recebe mais de 35 mil pessoas. Ao todo, são 17 horários de novenas, que começam às 6 horas e vão até 22 horas.

Por isso, o padre Parron também ressalta a necessidade da reforma. “De maneira especial, o santuário da nossa querida Mãe do Perpétuo Socorro precisa de ajuda para restaurar a parte elétrica, a climatização interna, a iluminação e, em parceria com a arquidiocese, a implantação da energia solar. Com esse objetivo, estamos promovendo uma Ação entre Amigos para arrecadar os fundos necessários para essas obras. O Santuário precisa com urgência dessa manutenção. Vamos juntos restaurar esse lugar santo!”.

Missionários Redentoristas fazem campanha para reformar Perpétuo Socorro

Parron explica que a cartela para concorrer aos prêmios custa R$ 10 e já pode ser adquirida na secretaria do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa ação faz parte da campanha Ação entre Amigos.

O sorteio será realizado no dia 27 de dezembro. São seis prêmios, além de premiações extras. Confira:

1º prêmio: iPhone 14;

2º prêmio: televisão de 50 polegadas;

3º prêmio: ícone entronizado de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro;

4º prêmio: micro-ondas;

5º prêmio: air fryer;

6º prêmio: forno elétrico;

Prêmios extras: 4 kits ‘Devoto Perpétuo’.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Praça Portugal, no bairro Alto da Glória, em Curitiba. O horário de funcionamento é das 6 horas às 22 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3253-2031.

