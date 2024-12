Perfume masculino de gigante da RMC fatura sozinho R$ 1 bilhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em uma manhã ensolarada em Camaçari, a 50 km de Salvador, o Grupo Boticário mostra sua força na indústria de cosméticos. A fábrica local, uma das três do grupo, opera 24 horas por dia, produzindo impressionantes 3.600 unidades por hora.

O perfume masculino Malbec, produzido quase integralmente em Camaçari, é uma das cinco marcas do grupo que faturam mais de R$ 1 bilhão anualmente. A demanda é tão alta que o Boticário precisou contratar 11 fábricas parceiras nos últimos anos.

Sérgio Sampaio, vice-presidente de operações, revela à Folha que o grupo deve alcançar um faturamento de R$ 36,9 bilhões em 2024, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. “Hoje temos a liderança absoluta do mercado de beleza, incluindo todas as nossas marcas”, afirma Sampaio.

O executivo destaca que a perfumaria de alto valor, com frascos acima de R$ 150, tem impulsionado o crescimento. O Grupo Boticário alega ter ultrapassado a Natura em vendas de perfumes no Brasil, baseando-se em análises de pesquisas de mercado.

A Natura, por sua vez, contesta essa afirmação. Em nota, a empresa diz: “Em 2024, com o sucesso de sua estratégia de negócios e expansão nos diversos canais, a marca Natura alcançou patamar histórico na categoria fragrâncias e consolidou-se como líder do segmento no país.”

Enquanto a Natura&Co. tem focado em enxugar seus negócios, o Grupo Boticário expandiu, adquirindo marcas como Vult Cosméticos, Beleza na Web e Truss Professional nos últimos anos.

O Grupo Boticário agora investe no projeto “Full Potential”, com R$ 4,2 bilhões previstos até 2027 para aumentar sua capacidade industrial e logística. A maior parte desse investimento, R$ 2 bilhões, será destinada à construção de uma nova fábrica em Pouso Alegre (MG), prevista para operar em 2028.

Com presença internacional, o grupo mantém centros de distribuição na Colômbia, EUA e Portugal, além de um escritório em Hong Kong.

O Grupo Boticário, fundado em 1977 por Miguel Krigsner, hoje conta com 14 negócios diferentes, 4.000 lojas próprias, 400 franquias e 65 mil pontos de venda multimarcas. Com 20 mil funcionários diretos, a empresa demonstra sua força no mercado de beleza brasileiro e sua ambição de crescimento contínuo.