A grande repercussão da saída de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro (sem partido), na manhã de sexta-feira (24), gerou uma enxurrada de memes na internet, que ganhou ainda mais força depois do pronunciamento de Bolsonaro sobre o pedido de demissão do ex-juiz e agora ex-ministro.

O pedido de demissão de Moro, após ele afirmar que houve interferência política na troca do comando da Polícia Federal, criou uma série de desdobramentos. O presidente terá, inclusive, que responder por cinco crimes citados pelo agora ex-ministro na live em que confirmou a saída do cargo. A fala do presidente gerou também uma nota de repúdio da Operação Lava Jato à sua suposta interferência na Polícia Federal.

Confira alguns dos meses que estão circulando pelas redes sociais

Moro indicou Bolsonaro ao paredão

Então vamos de #ForaBolsonaro pic.twitter.com/HGLcklhP4g — Barrosinho (@lucasbarroso151) April 24, 2020

PRÓXIMO PAREDÃO FORMADO! 💥

Um eliminado por semana! Depois de Mandetta e Sérgio Moro, quem você quer eliminar? Damares Alves ou Abraham Weintraub?#TchauQuerido #ForaBolsonaro pic.twitter.com/jsq7rJj6NN — Brisa #ForaBolsonaro (@brisabracchi13) April 24, 2020

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).