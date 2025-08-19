Pedágio fica mais caro na Grande Curitiba e em outras cidades do PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir do dia 28 de agosto (quinta-feira), as tarifas das praças de pedágio administradas pela concessionária Via Araucária nas rodovias BR-277 e BR-476 terão reajuste. A atualização segue determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no início do mês.

O aumento ocorre um ano e seis meses após o início da operação da concessionária, responsável por administrar 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais do Lote 1, em trechos que ligam Curitiba a Ponta Grossa e Guarapuava.

Cinco praças de pedágio terão alteração nos valores. Para carros e veículos leves, as tarifas variam de R$ 9,30 a R$ 12,30. Já motos, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas continuam isentas de pagamento.

Novos valores do pedágio na BR-277 e BR-476

Confira abaixo os novos valores em cada praça:

Balsa Nova/São Luiz do Purunã (BR-277) : de R$ 8,70 para R$ 9,30

: de R$ 8,70 para R$ 9,30 Porto Amazonas (BR-277) : de R$ 10,90 para R$ 11,70

: de R$ 10,90 para R$ 11,70 Irati (BR-277) : de R$ 10,20 para R$ 10,90

: de R$ 10,20 para R$ 10,90 Imbituva (BR-277) : de R$ 10,00 para R$ 10,70

: de R$ 10,00 para R$ 10,70 Lapa (BR-476): de R$ 11,50 para R$ 12,30

Segundo a Via Araucária, a atualização acompanha a inflação e fatores técnicos e econômicos, aplicando o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT). O percentual de aumento ficou em 7,52%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre março de 2024 e agosto de 2025.

Praças em destino ao Litoral do Paraná também terão reajuste

Além da Via Araucária, os pedágios administrados pela EPR Litoral Pioneiro em rodovias que ligam Curitiba ao Litoral paranaense também passarão por atualização tarifária a partir do mesmo dia, 28 de agosto. Veja a seguir quais são os novos valores:

P1 – São José dos Pinhais : de R$ 22,60 para R$ 24

: de R$ 22,60 para R$ 24 P2 – Sengés : de R$ 7,30 para R$ 7,70

: de R$ 7,30 para R$ 7,70 P3 – Jacarezinho : de R$ 12 para R$ 12,80

: de R$ 12 para R$ 12,80 P5 – Carambeí : de R$ 11,40 para R$ 12,10

: de R$ 11,40 para R$ 12,10 P6 – Jaguariaíva : de R$ 7,60 para R$ 8,00

: de R$ 7,60 para R$ 8,00 P7 – Quatiguá : de R$ 13 para R$ 13,80

: de R$ 13 para R$ 13,80 P8 – Jacarezinho Auxiliar 1 : de R$ 12 para R$ 12,80

: de R$ 12 para R$ 12,80 P9 – Jacarezinho Auxiliar 2: de R$ 12 para R$ 12,80