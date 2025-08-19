Curitiba pode ter nova rota com ônibus de turismo para explorar região sul

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O vereador Beto Moraes (PSD) apresentou à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) um projeto de lei que cria a Rota do Ônibus Turismo da Região Sul, serviço que operaria de forma similar à tradicional Linha Turismo, operada pela Urbanização de Curitiba (Urbs), com objetivo de percorrer os principais pontos turísticos da região sul cidade, com tarifas e horários específicos.

A iniciativa tem como objetivo descentralizar o fluxo de turistas na capital, ao fomentar o turismo regional, valorizar os atrativos culturais, naturais e gastronômicos, além de promover o desenvolvimento econômico e social da região sul.

A nova rota de turismo contemplaria nove pontos de parada, abrangendo parques, igrejas e pontos comerciais (veja a lista completa logo abaixo). O projeto (005.00529.2025) prevê que o serviço poderia ser operado pelo serviço público municipal diretamente ou mediante concessão, parceria público-privada, ou por empresas do setor turístico “devidamente credenciadas e mediante regulamentação específica”.

“A Rota inclui locais de relevância significativa, como as Cervejarias da região, referência nacional e mundial em cervejas artesanais; o Zoológico de Curitiba, espaço de educação ambiental e preservação da fauna; e importantes parques urbanos como o Parque Náutico, Parque Lago Azul, Parque da Reserva Hídrica do Futuro e o Parque Pinhal de Sant’Ana, este último sendo um espaço de conservação ambiental e lazer comunitário”, explica o vereador na justificativa do projeto.

Pontos turísticos da Rota Turismo da Região Sul de Curitiba



Ponto turístico

Descrição Localização

Parque Lago Azul

Parque de grande extensão com trilhas, lagos e atividades ao ar livre.

Rua Colomba Merlin, 831, bairro Umbará.

Parque da Reserva Hídrica do Futuro Unidade de preservação ambiental com foco em sustentabilidade e recursos hídricos. Rua Nicola Pellanda, nº 9535, bairro Umbará. Igreja Preta (Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração) Patrimônio histórico-cultural, situada na Rua Nicola Pellanda. Rua Nicola Pellanda, n° 545, bairro Pinheirinho. Paróquia São Pedro Igreja centenária considerada um marco histórico e cultural. Rua Nicola Pellanda, n° 5000, bairro Umbará. Parque Náutico Espaço de lazer, esportes e eventos culturais na divisa com São José dos Pinhais. Av. Marechal Floriano Peixoto, bairro Boqueirão. Zoológico de Curitiba Importante ponto de educação ambiental e conservação da fauna. Rua João Miqueletto, nº 1500, bairro Alto Boqueirão. Cervejarias da região, como a Bodebrown Referência nacional e mundial na produção artesanal de cervejas. Região sul de Curitiba Rua das Malharias (Rua Bley Zorning) Importante polo comercial do bairro Boqueirão, reconhecido pela concentração de lojas e confecção de malhas. Rua Bley Zorning, no Boqueirão Parque Pinhal de Sant’ana Área de preservação ambiental e lazer localizada na região sul, com trilhas, vegetação nativa e espaços educativos. Estrada Delegado Bruno de Almeida, nº 5421, bairro Campo de Santana.

Protocolado no dia 21 de julho, o projeto aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito, a lei começa a partir da data de publicação no Diário Oficial de Curitiba.