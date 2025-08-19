Cacau Show conclui obras da maior montanha-russa da América do Sul

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Localizado no interior de São Paulo, o Cacau Park, empreendimento da rede Cacau Show, concluiu as obras de sua montanha-russa. O anúncio foi feito neste domingo (17) pelo proprietário da marca, Alexandre Costa, em publicação nas redes sociais.

Batizada de Ghost Rider, a atração será a maior montanha-russa da América do Sul, com 55 metros de altura, superando a Montezum, do Hopi Hari. O trajeto terá quase 1 km, e a velocidade pode atingir 120 km/h em apenas 5 segundos. Confira, abaixo, imagens das obras:

Com a proposta de transformar o parque em referência no setor de diversão no Brasil, a fabricação da montanha-russa ficou a cargo da empresa holandesa Vekoma, que também fornece atrações para a Disney em Orlando e Tóquio.

Parque temático terá espaço para hotéis

Inspirado na ficção como a Fantástica Fábrica de Chocolate de Willy Wonka, mas com proporções semelhantes às dos grandes parques da Disney, o Cacau Park ocupará 400 mil m², o equivalente a 56 campos de futebol.

O empreendimento será construído em Itu, no interior paulista, e contará ainda com hotéis, um boulevard de lojas e restaurantes para impulsionar o turismo da região. No total, a estrutura terá mais de 900 mil m² de área construída em um terreno de 7 milhões de m².

Paralelamente à montanha-russa, a construção de outras atrações também já estão em andamento. Os espaços temáticos serão divididos em: Fantástica Floresta do Cacau, Aventura Maia, Vila laCreme, Fábrica Show e Universo Dreams.

A previsão é que o parque seja inaugurado em 2027. Confira, abaixo, como ficará o Cacau Park após a conclusão das obras: