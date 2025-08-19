Mega estrutura para Copa do Mundo de Futebol 7 é montada no Jardim Botânico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mega estrutura está sendo montada no Velódromo do Jardim Botânico para receber um dos maiores eventos internacionais de Futebol 7. Flagras mostram uma carreta chegando com muitas peças que irão compor a arena temporária para a Copa do Mundo da modalidade, evento que deve reunir cerca de 2 mil pessoas entre atletas, comissões técnicas, dirigentes e visitantes de diversos países.

A Futebol 7 Brasil, em parceria com a Federação Internacional de Futebol 7 (FIF7), realizará dois grandes eventos na capital paranaense: a World Championship (Copa do Mundo) entre os dias 21 e 24 de agosto, e o World Club Championship (Mundial de Clubes) de 25 a 27 de agosto.

E quem passar pelo Jardim Botânico nos próximos dias vai acompanhar a transformação do Velódromo em uma arena internacional de Futebol 7. A montagem já começou e promete entregar um espaço preparado para receber torcedores de diferentes países.

O evento é gratuito e deve movimentar o turismo e a economia local, com a presença de delegações de vários países.

O Mundial de Clubes contará com 21 equipes masculinas de cinco continentes disputando a nona edição do campeonato. Entre os participantes está o atual campeão mundial, Jardim (Brasil), que tentará defender seu título em casa.

Futebol 7 Brasil – Sistema de disputa

Na primeira fase serão formados dois grupos com três clubes cada, jogando entre si. Se classificam diretamente para as oitavas de finais o primeiro colocado de cada grupo e os quatro melhores segundos colocados.

Os outros dez clubes disputam a repescagem para definir mais cinco classificados para as quartas de finais.

Como será o PlayOff do Futebol 7 Brasil?

Os 11 times credenciados da primeira fase e mais os cinco vencedores da repescagem disputam o playoff final. Times do mesmo país devem se enfrentar obrigatoriamente antes da final.

No dia 25 de agosto (23h) haverá o sorteio dos confrontos do playoff final, com transmissão ao vivo do Ginásio do Tarumã.

Oitavas, quartas, semifinal e grande final

Todos os jogos que terminarem empatados terão disputa de pênaltis para definir o vencedor.

Copa Intercontinental

As oito melhores equipes (excluindo times brasileiros) que não se classificarem para as quartas de finais disputarão o título da Copa Intercontinental.

As transmissões dos jogos serão realizadas por diversas plataformas de streaming e canais esportivos com grande audiência, como F7TVPlay, Canal Goat, Desimpedidos e SportTV, proporcionando visibilidade internacional para Curitiba e para o esporte.

Então é isso, gente! Se você curte futebol, vale a pena dar uma passada no Velódromo do Jardim Botânico para conferir de perto esse evento internacional que promete agitar a cidade neste mês de agosto.