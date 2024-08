O fim de semana vai ser de sol e perfeito para programar passeios com a família ou amigos. Não existe previsão de chuva em Curitiba e no Litoral, e perspectiva de temperatura acima dos 24ºC. Não vai sair de casa, então, pode lavar e secar roupa e cobertas sem medo.

Segundo o Simepar, neste sábado (03), as condições atmosféricas seguem sendo influenciadas por uma massa de ar seco, em que o sol já vai predominar desde as primeiras horas do dia. Para a capital, a máxima deve chegar perto dos 23ºC.

+ Almoço bom e barato: um dos restaurantes mais bem avaliados do Centro de Curitiba

No domingo (04), dia quente com temperaturas acima dos 30ºC nas regiões oeste, noroeste e norte. Em Curitiba, chance do termômetro apontar 24ºC, um pouco menor comparado a Morretes, que pode chegar a 26ºC.

A dica da Tribuna do Paraná para curtir o bom tempo é ir no Parque Bacacheri, na região norte da cidade. Lá é fácil encontrar o Cesar das Pipas, 18 anos vendendo um brinquedo que é prá lá de especial. Vale conhecer e levar a criançada para esse passeio diferente.



Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem