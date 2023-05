Uma megaoperação ambiental realizada pela Polícia Militar (PM), em Agudos do Sul, Tijucas do Sul, Fazenda Rio Grande e Rio Negro, região metropolitana de Curitiba, terminou com a detenção de sete pessoas, mais de R$ 600 mil em multas, apreensão de armas de fogo e de grande quantidade de madeira nativa extraída de maneira irregular.

A operação, nomeada como “Voos da Águia“, foi realizada pelo Batalhão de Policia Ambiental Força Verde.

“A operação Voo da Águia, com o objetivo de combater todos os ilícitos ambientais, verificou situações de pássaros em cativeiros, caça, desmatamento, questões relacionadas à extração irregular de produtos vegetais, assim como empreendimentos poluidores que também estavam funcionando sem licença. Fizemos um reforço no efetivo, colocando mais equipes nas ruas, nessa primeira semana do mês de maio, e os resultados foram bastante expressivos”, disse o 1.º Tenente da PM, André Felipe Kovalczykowski, da CMT da Rotam.

Foto: Divulgação/ Rotam.

Segundo a Rotam, a operação teve um resultado efetivo no combate aos crimes ambientais. Entre os resultados da operação estão:

22 Avaliações de Impacto Ambiental (AIA)

R$ 614.600,00 em Autos de Infração

7 detidos

80,3 m³ de madeira nativa apreendida

44,56 hectares de área autuada

472 kg de carvão vegetal apreendido

126 toras de pinheiro araucária apreendidas

2 fornos de carvão embargados

2 serrarias embargadas

6 pássaros silvestres nativos apreendidos

3 espingargas cal. 32 apreendidas

1 espingarda cal. 20 apreendida

1 revolver cal. 22 apreendido

7 munições cal. 32 apreendidas

2 munições cal. 20 apreendidas

6 munições cal. 22 apreendidas

2 aves nativas apreendidas

1 tatu abatido apreendido

2 covos (armadilha de caça) desbaratados

Seis pássaros silvestres nativos foram apreendidos. Foto: Divulgação/ Rotam.

