Passagem ‘sabadeira’ em Curitiba: vereadores querem redução de tarifa aos sábados

Os vereadores de Curitiba sugeriram durante a semana em plenário da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), que a capital adote a passagem “sabadeira”. A ideia é reduzir a tarifa de ônibus aos sábados, o que poderia reforçar a economia na região central. A Tribuna do Paraná mostrou que o Centro sofre com vários pontos de locação e venda de imóveis.

Segundo o vereador Eder Borges (PP), a ideia partiu de um comerciante. “Assim como tinha a passagem domingueira e custava R$ 1, isso poderia ser uma forma de incentivo ao consumo. A Prefeitura poderia avaliar esta questão, baixar a passagem aos sábados ”, disse Eder.

LEIA TAMBÉM:

>> Blitz em Curitiba flagra 44 casos de embriaguez ao volante nesta sexta

>> Gerente de posto improvisa sinalização para diminuir caos da Linha Verde Norte

Outro vereador que aprovou a sugestão é Alexandre Leprevost (Solidariedade), que também acha necessário o retorno da passagem mais barata aos domingos. “Acho que também a domingueira, como nós tínhamos antigamente, seria uma ação interessante” relatou.

O pedido dos vereadores foi uma sugestão, ou seja, não é um projeto de lei que indicaria mudanças pela prefeitura. A Comissão Especial do Transporte foi criada tendo por oito parlamentares, sendo Herivelto Oliveira, presidente, e Serginho do Posto (União), vice-presidente.

Veja as fotos

Veja as fotos

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!